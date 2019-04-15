Еще двух сбежавших арестантов задержали в Тыве
Официальный представитель российского МВД Ирина Волк проинформировала о том, что правоохранительным органам удалось задержать шесть из девяти арестантов, которые накануне совершили побег из изолятора временного содержания в Тыве. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Волк, 32-летнего арестанта смогли задержать около населенного пункта Кызыл-Мажалык в Барун-Хемчикском районе, еще одного мужчину нашли в в городе Ак-Довурак.
«Таким образом, общее число задержанных в настоящее время составляет шесть человек», — заявила Волк.
Ранее сообщалось, что подозреваемый появился в деле о побеге арестованных из изолятора в Тыве.
Утром 14 апреля двое заключенных с ножом напали на дежурного по ИВС, освободили из камер еще семерых человек и скрылись. После побега и нападения на сотрудника правоохранительных органов возбуждены уголовные дела.