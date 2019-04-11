На территории храма Христа Спасителя произошел пожар
На территории московского храма Христа Спасителя (ХХС) загорелись строительные бытовки, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
Он рассказал, что загорелось десять строительных бытовок.
«На территории ХХС по адресу улица Волхонка, дом 15 горят строительные бытовки», — сказал представитель.
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Отмечается, что в настоящий момент возгорание удалось потушить.
Ранее сообщалось, что в центре Москвы загорелся жилой дом.