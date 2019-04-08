Осквернивших «Родину-мать» заставили отмывать памятник

Трое мужчин, осквернивших мемориал «Родина-мать» в Ставропольском крае, отмыли памятник, сообщает RT.

Об этом рассказал губернатор региона Владимир Владимиров.

Он добавил, что «чистка» мемориала не избавит их от наказания.

«Три «героя», которые «погуляли» на днях на мемориале «Родина-мать» в Будённовске, установлены... Возбуждено уголовное дело... А пока что нарушители порядка помыли памятник», — заявил он.

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Трое молодых людей притащили к Вечному огню скамейку, после чего начали жечь принесенные горожанами цветы. Помимо этого один из злоумышленников справил нужду на братской могиле.

Ранее полиция задержала на Красной площади москвича, который пытался облить маслом Мавзолей Ленина, крича «вставай».