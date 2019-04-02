Жителям Новосибирска запретят ходить в лес

Жителям Новосибирской области на период майских праздников, с 1 по 10 мая, запретят посещать леса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

Причиной такой меры является особый противопожарный режим, который будет действовать на территории региона.

«Губернатор одобрил инициативу МЧС России о превентивной и необходимой мере», — говорится в сообщении.

Реклама

Также сообщается, что около 28,5 тысячи человек и более 3 тысяч единиц техники обеспечат безопасность во время пожароопасного периода.

Ранее сообщалось, что малоснежная зима в Приморском крае стала причиной ранних лесных пожаров.