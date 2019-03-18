В Утрехте введен режим максимальной террористической угрозы

В нидерландской провинции Утрехт установлен режим максимальной террористической угрозы после стрельбы по трамваю, сообщает Reuters со ссылкой на местное информационное агентство.

Ранее стало известно, что в Утрехте был открыт огонь, в результате стрельбы пострадали «несколько» человек.

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В полиции уточнили, что инцидент мог иметь террористические мотивы.

Также сообщается, что стрелявший в настоящее время не найден. По одной из версий, он мог покинуть место инцидента на машине.