В Утрехте введен режим максимальной террористической угрозы
В нидерландской провинции Утрехт установлен режим максимальной террористической угрозы после стрельбы по трамваю, сообщает Reuters со ссылкой на местное информационное агентство.
Ранее стало известно, что в Утрехте был открыт огонь, в результате стрельбы пострадали «несколько» человек.
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В полиции уточнили, что инцидент мог иметь террористические мотивы.
Также сообщается, что стрелявший в настоящее время не найден. По одной из версий, он мог покинуть место инцидента на машине.