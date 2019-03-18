Новая Зеландия меняет закон о контроле за оружием
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн анонсировала изменения в законодательство о контроле за оружием. Об этом сообщает New Zeland Herald.
Она заявила, что об изменениях будет объявлено до 25 марта.
Стрельба произошла в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч 15 марта. По последним данным, в результате погибли 50 человек.
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Один из нападавших устроил онлайн-трансляцию атаки на мечеть Аль-Нур.
Обвиняемый в терактах в двух мечетях в Новой Зеландии Брентон Таррант отказался от адвоката.
Ранее сообщалось, что власти Новой Зеландии получили «манифест» стрелка за 9 минут до теракта.