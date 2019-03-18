Новая Зеландия меняет закон о контроле за оружием

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн анонсировала изменения в законодательство о контроле за оружием. Об этом сообщает New Zeland Herald.

Она заявила, что об изменениях будет объявлено до 25 марта.

Стрельба произошла в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч 15 марта. По последним данным, в результате погибли 50 человек.

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Один из нападавших устроил онлайн-трансляцию атаки на мечеть Аль-Нур.

Обвиняемый в терактах в двух мечетях в Новой Зеландии Брентон Таррант отказался от адвоката.

Ранее сообщалось, что власти Новой Зеландии получили «манифест» стрелка за 9 минут до теракта.