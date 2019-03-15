Международное сообщество собрало $7 миллиардов для Сирии

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Представители более чем 85 стран и организаций на третьей международной донорской конференции по Сирии в Брюсселе за два дня собрали $7 млрд в качестве гуманитарной помощи для ближневосточной страны. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что участники конференции сошлись во мнении в необходимости поддержки сирийского политического процесса под эгидой ООН. Также стороны призвали к скорейшим действиям по уничтожению террористов в Сирии.

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Конференция в третий раз прошла без участия сирийских властей по требованию ООН и Европейского союза. Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин, который представлял на конференции российскую сторону, высказал по этому поводу свое разочарование.

Ранее сообщалось, что власти Сирии амнистировали 40 тысяч боевиков.