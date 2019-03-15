Международное сообщество собрало $7 миллиардов для Сирии
Представители более чем 85 стран и организаций на третьей международной донорской конференции по Сирии в Брюсселе за два дня собрали $7 млрд в качестве гуманитарной помощи для ближневосточной страны. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что участники конференции сошлись во мнении в необходимости поддержки сирийского политического процесса под эгидой ООН. Также стороны призвали к скорейшим действиям по уничтожению террористов в Сирии.
Конференция в третий раз прошла без участия сирийских властей по требованию ООН и Европейского союза. Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин, который представлял на конференции российскую сторону, высказал по этому поводу свое разочарование.
Ранее сообщалось, что власти Сирии амнистировали 40 тысяч боевиков.