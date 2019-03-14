Госдума приняла закон об ужесточении наказания за создание ОПГ

Госдума приняла закон об ужесточении ответственности за создание организованных преступных группировок (ОПГ), сообщает РИА «Новости».

Проект закона был внесен в Госдуму президентом Владимиром Путиным.

Так, за создание или руководство преступным сообществом последует лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 5 млн рублей, за участие в собраниях организаторов - на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 1 млн рублей.

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При этом преступления, совершенные лицом высшего положения в преступной иерархии, наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом до 5 млн рублей и с ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет или пожизненным лишением свободы.

Лицо, состоявшее в ОПГ, но покинувшее его или ведущее сотрудничество с правоохранительными органами в целях раскрытия преступной деятельности, от уголовной ответственности освобождается.