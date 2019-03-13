Китай выразил готовность помочь Венесуэле с восстановлением энергоснабжения

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Официальный представитель китайского МИДа Лу Кан заявил о готовности Пекина помочь Каракасу с восстановлением системы энергоснабжения в стране, передает РИА «Новости».

По словам чиновника, речь идет о помощи и технической поддержке при восстановлении энергоснабжения на венесуэльской территории. Лу Кан не уточнил, будет ли Китай выяснять причины произошедшего.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал венесуэльцев помолиться о восстановлении энергоснабжения в стране.