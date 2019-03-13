Как Путин отметит годовщину присоединения Крыма, рассказал Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что глава государства Владимир Путин приедет в Крым на годовщину воссоединения полуострова с Россией, передает ТАСС.

Песков уточнил, что «рассматриваются разные варианты».

«Можно однозначно сказать одно: день воссоединения Крыма с Россией и пятилетие этого воссоединения - это очень важная дата для всех россиян, поэтому не должно быть никаких сомнений, что должным образом Путин примет участие в соответствующих мероприятиях», — сказал Песков.

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В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

В прошлом году Путин посетил Крым и поблагодарил крымчан за «восстановление исторической справедливости».