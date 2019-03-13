Новая Зеландия и Фиджи остановили эксплуатацию Boeing 737 Max
Новая Зеландия и Фиджи остановили эксплуатацию Boeing 737 Max после авиакатастрофы в Эфиопии. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, управление гражданской авиации Новой Зеландии приняло данное решение после консультаций с другими авиационными ведомствами.
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Как отмечается, управление гражданской авиации Бермудских островов приняло аналогичное решение.
Ранее сообщалось, что США решили не запрещать полеты Boeing 737 MAX.