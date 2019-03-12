Мать девочки-маугли назвала свой арест провокацией

Женщина, которая держала свою пятилетнюю дочь в антисанитарных условиях взаперти в московской квартире, назвала свой арест провокацией, сообщает сайт kp.ru.

В частности, она заявила, что не знает, откуда в квартире столько мусора.

Она также утверждает, что ее дочь умеет говорить, а Азбука — ее любимая книга.

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В одном из многоэтажных домов на Ленинградском шоссе полиция обнаружила пятилетнюю грязную девочку, которая сидела в груде мусора, напуганная, и не разговаривала.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.