Суд оправдал подозреваемую в убийстве брата Ким Чен Ына

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В Малайзии суд снял обвинения с гражданки Индонезии Сити Аисьи, которая была подозреваемой по делу об убийстве Ким Чен Нама, старшего брата главы КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, Сити Аисьи была освобождена в зале суда.

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Как отмечается, она покинула здание суда на автомобиле, предположительно в направлении посольства Индонезии в Куала-Лумпуре.

В прошлом году сообщалось, что Малайзия объявила в розыск свидетельниц убийства брата Ким Чен Ына.