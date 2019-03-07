Самолет выкатился за пределы ВПП на аэродроме Чукотки

В аэропорту Купол на Чукотке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет.

Инцидент произошел при посадке. На борту самолета, прилетевшего из Магадана, было 68 пассажиров и 5 членов экипажа, пострадавших нет.

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«Следственными органами Дальневосточного СУТ СК России проводится процессуальная проверка по факту инцидента с самолетом на Чукотке по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта)», — сказали в ведомстве.

Ранее в Подмосковье военно-транспортный самолет Ан-26 также выкатился за пределы ВПП.