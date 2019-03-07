СМИ: Сахалин и Подмосковье попали в рейтинг самых пьющих регионов России

Статистика Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) свидетельствует, что по итогам 2018 года Ненецкий автономный округ, Республика Карелия, а также Сахалинская, Магаданская и Московская области стали самыми пьющими регионами России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование.

Согласно исследованию центра, среднее потребление легального алкоголя на душу населения в прошлом году составило 14,8 л спиртных напитков. Отмечается, что больше всего россияне пили в Ненцком автономном округе (28,6 л), второе место заняла Сахалинская область (28,3 л), а замкнула тройку лидеров Магаданская область (26,5 л). В Московской области пили в среднем 25,8 л, а в Карелии 25,6 л, добавили составители рейтинга.

Реклама

В издании уточнили, что в прошлом году пятерка самых пьющих регионов была такой же, однако первое место занимала Сахалинская область, а пятое — Московская. Среднее потребление алкогольных напитков при этом было ниже и держалось на уровне 13,2 л.

В конце прошлого года эксперты федерального проекта «Трезвая Россия» пришли к выводу, что самыми пьющими российскими регионами являются Чукотка, Магадан, Ненецкий автономный округ, Сахалин и Коми.