Подросток устроил стрельбу в школе Краснодарского края, есть пострадавшие

Источник рассказал, что в Краснодарском крае подросток устроил стрельбу из пневматического пистолета в школе. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел в школе №10 станицы Ахтанизовская, расположенной в Темрюкском районе региона.

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По предварительной информации, при стрельбе, которую начал 14-летний учащийся, пострадали пять человек.

Ранее сообщалось, что в Петербурге у роддома неизвестный открыл стрельбу, есть пострадавшие.