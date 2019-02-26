При пожаре в Москве погиб человек

Источник в экстренных службах столицы проинформировал о пожаре, который произошел в жилом доме в Переведеновском переулке, передает ТАСС.

Согласно имеющейся информации, возгорание произошло в доме 22 на площади в 10 кв. м.

«Сотрудники МЧС эвакуировали 33 человека из горящей квартиры и соседних с ней квартир в ходе борьбы с огнем», — сказал источник.

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Он добавил, что в результате произошедшего погиб один человек. В настоящее время возгорание ликвидировано.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске в результате пожара в частном доме погиб четырехлетний мальчик.