При пожаре в Москве погиб человек
Источник в экстренных службах столицы проинформировал о пожаре, который произошел в жилом доме в Переведеновском переулке, передает ТАСС.
Согласно имеющейся информации, возгорание произошло в доме 22 на площади в 10 кв. м.
«Сотрудники МЧС эвакуировали 33 человека из горящей квартиры и соседних с ней квартир в ходе борьбы с огнем», — сказал источник.
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Он добавил, что в результате произошедшего погиб один человек. В настоящее время возгорание ликвидировано.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске в результате пожара в частном доме погиб четырехлетний мальчик.