В Йемене умерли сиамские близнецы, оставшиеся без лечения

Два мальчика-сиамских близнеца, родившихся в Йемене и нуждающихся в срочном лечении за рубежом, умерли в субботу. Об этом сообщило агентство Reuters 10 февраля со ссылкой на министра здравоохранения Йемена.

Врачи, лечившие двухнедельных сиамских близнецов Абдул-Халека и Абдул-Рахима в столице Йемена, Сана, заявили, что детям нельзя оставаться в стране, где в результате военных действий разрушена система здравоохранения и настаивали на зарубежном лечении близнецов.

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Отправка была невозможна из-за закрытия аэропорта Сана для гражданских рейсов с 2015 по причине захвата контроля над территорией саудитами.

Взлетно-посадочной полосой могут пользоваться только гражданские самолеты ООН.