В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4
У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 35 километров в 203 км к востоку от населенного пункта Амахай», — говорится в сообщении.
Реклама
По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.
Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.
Ранее сообщалось, что в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1.