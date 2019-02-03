В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 10 километров в 166 км к юго-востоку от населенного пункта Муара Сиберут», — говорится в сообщении.
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По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.
Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.
Ранее сообщалось, что в Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,6.