В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1

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У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).

«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 10 километров в 166 км к юго-востоку от населенного пункта Муара Сиберут», — говорится в сообщении.

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По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что в Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,6.