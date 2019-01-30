МЧС: больше 300 ТЦ не работают после проверок пожарной безопасности

Деятельность 315 торгово-развлекательных центров в России приостановлена после проверок пожарной безопасности, передает РИА «Новости» заявление главного госинспектора России по пожарному надзору Рината Еникеева.

«Все торгово-развлекательные центры мы проверили. На сегодняшний день 315 торговых центров остаются остановленными собственниками, ведется работа по устранению недостатков», — рассказал Еникеев.

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По его словам, больше всего это коснулось Тюмени, Новосибирска, Красноярского и Пермского краев, Татарстана.

Из основных нарушений Еникеев назвал проблемы с эвакуационными проходами и путями, неработоспособность систем.

Ранее сообщалось, что МЧС России приступит к планированию проверок всех торговых центров по новым правилам в 2019 году.