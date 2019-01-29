Суд арестовал нападавшего на российское посольство в Киеве украинского радикала

Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского радикала Евгения Карася, который подозревается в нападении на российское посольство в Киеве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

Отмечается, что Карась напал на посольство России на Украине 17 сентября 2016 года. Он был в составе организованной группы лиц, выступавших против выборов депутатов в Госдуму на территории Украины. Нападавшие закидали посольство дымовыми шашками и стреляли в здание залпами из батареи салютов. В результате нападения пострадало здание.

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Согласно данным следствия, арестованному Евгению Карасю предъявили обвинение по двум статьям по ч. 2 ст. 360 УК России («Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой») и по ст. 329 УК России («Надругательство над Государственным российским гербом»).

Ранее сообщалось, что суд в Норвегии арестовал россиянина по подозрению в теракте.