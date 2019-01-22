Бутина не выходит на связь с родителями

Россиянка Мария Бутина, находящаяся в американской тюрьме, уже более семи дней не звонит родителям, сообщает газета «Известия».

Об этом рассказал ее отец Валерий Бутин.

По его словам, проблему со связью нельзя считать случайностью, которая могла бы возникнуть в результате технических неполадок. Он также добавил, что семья очень беспокоится за состояние здоровья дочери из-за условий содержания.

«Это какой-то кошмар. Связь сейчас отсутствует полностью. Мы не знаем, в каких условиях содержат Машу и как она себя чувствует. Поймите, ее могут в любой момент, например, снова поместить в карцер, и мы об этом можем не узнать», — рассказал он.