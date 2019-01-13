Из клуба в Москве эвакуировали 400 человек из-за возгорания масла

Около 400 человек были эвакуированы из клуба на Новом Арбате из-за возгорания масла во фритюре, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы столицы.

«После загорания масла во фритюре ... из заведения вывели порядка 400 человек», — сказал представитель службы.

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По его словам, пожар удалось ликвидировать при помощи порошкового огнетушителя до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Обстоятельства возгорания устанавливаются.