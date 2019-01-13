Пассажирский самолет дважды садился в Екатеринбурге из-за плохих погодных условий

Рейс Москва — Уфа авиакомпании Nordwind Airlines дважды вынужденно садился в Екатеринбурге из-за плохих погодных условий, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя екатеринбургского аэропорта «Кольцово».

«Из-за сложных метеоусловий в Уфе на запасной аэропорт «Кольцово» прибыл рейс N4-279 Москва — Уфа. Рейс дважды прибывал в Екатеринбург — в 06.47 (04.47 мск) и в 12.01 (10.01)», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что рейс должен был приземлиться в Уфе, но не смог, и приземлился в «Кольцово».

«Потом людей снова посадили, поскольку (в Уфе) улучшилась ситуация (с погодными условиями), они снова полетели. Но опять не смогли приземлиться и вернулись», — говорится в сообщении.

На борту находились 143 пассажира.