Роспотребнадзор перечислит разрешенные в школе продукты из дома

В Роспотребнадзоре обещали уточнить, какие продукты школьники смогут приносить из дома на обед в школу, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Ранее Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для российских школ, согласно которым школьникам запретят приносить еду, приготовленную дома.

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В пресс-службе ведомства сообщили, что планируется сформулировать требования к продуктам, которые можно приносить из дома.

Как отмечается, это должны быть готовые к употреблению продукты, не относящиеся к группе скоропортящихся, такие как фрукты, сухофрукты, орехи.