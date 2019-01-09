Роспотребнадзор изъял более 1,4 тыс. партий бракованных БАД

Роспотребнадзор изъял из оборота свыше 1,4 тыс. партий бракованных биологически активных добавок к пище (БАД), сообщает ведомство по результатам проверок продукции и предприятий.

Из оборота было изъято 1 тыс. 404 партий БАД к пище, объем забракованной продукции составил 1 тыс. 133,16 кг. Нарушения были выявлены на большинстве предприятий, занимающихся производством продукции, и на объектах, занимающихся реализацией биологически активных добавок.

Реклама

За 9 месяцев 2018 года проведено 256 плановых и 3,65 тыс. внеплановых проверок производства и оборота БАД, выявлено 1 тыс. 997 правонарушений. По итогам проверок на рассмотрение в суд о привлечении к административной ответственности направлено 80 дел. Известно, что уже вынесено 2412 постановлений о назначении административного штрафа на сумму 17 млн 114,61 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что борьба с нелегальным оборотом медицинского спирта будет усилена.