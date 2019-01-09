Полицейского убили в Подмосковье

Сотрудника полиции убили в подмосковном городе Подольск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, в данный момент ведется розыск подозреваемого.

«В результате конфликта с неизвестным в Подольске убит 40-летний Алексей Исаев, сотрудник полиции по Тверской области», — сказал источник.

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Уточняется, что в момент нападения погибший не находился при исполнении служебных обязанностей.

Ранее сообщалось, что следователя МВД убили в Подмосковье.