Полицейского убили в Подмосковье
Сотрудника полиции убили в подмосковном городе Подольск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как отмечается, в данный момент ведется розыск подозреваемого.
«В результате конфликта с неизвестным в Подольске убит 40-летний Алексей Исаев, сотрудник полиции по Тверской области», — сказал источник.
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Уточняется, что в момент нападения погибший не находился при исполнении служебных обязанностей.
Ранее сообщалось, что следователя МВД убили в Подмосковье.