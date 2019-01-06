В батутном парке в Тюмени умерла девушка

Девушка-подросток умерла после неудачного прыжка в батутном парке в Тюмени, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Следственного комитета.

«По предварительным данным, 5 января 2018 года 17-летняя девушка во время прыжков на батуте получила травму, в результате которой скончалась на месте. Причина смерти устанавливается», — говорится в сообщении.

В пресс-службе департамента здравоохранения заявили, что вызов в «скорую» от администратора ТЦ поступил в 17.07 мск, медики были на месте через 13 минут и начали реанимацию, однако спасти девушку не удалось.