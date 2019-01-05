Экс-министр финансов Подмосковья не признал вину в растрате

Экс-министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве, не признал своей вины, передает РИА «Новости».

Об этом рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

«В настоящее время обвиняемый и его защитники попросили следствие дать им время для ознакомления с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого», — сообщила она.

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Ранее сообщалось, что Франция выдала России экс-министра финансов Подмосковья.

В 2007 году организованная группа, в которую входили экс-министр финансов правительства Московской области Алексей Кузнецов и другие лица, совершила мошеннические действия, направленные на хищение более 1 млрд руб., который предназначался для правительственной программы по развитию ипотечного кредитования. В 2013 году Кузнецова задержали во Франции.