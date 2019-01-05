Express: в Ковентри прошла операция разведки

Сотрудники британской полиции под руководством разведки провели операцию в городе Ковентри. Об этом сообщает The Daily Express со ссылкой на полицию Уэст-Мидлэндса.

Сообщения о стрельбе на одной из трасс в городе поступили вечером в пятницу, 4 января. По данным издания, в результате операции один человек был застрелен, еще двое были задержаны.

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Во время операции дорога была перекрыта, жителям близлежащих домов приказали оставаться в помещениях.

Ранее сообщалось, что у собора Страсбурга прошла полицейская операция.