Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске

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Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с трагедией в Магнитогорске, передает ТАСС.

Сообщается, что китайский лидер направил телеграмму российскому главе, в которой отметил, что «был поражен трагедией в Магнитогорске, которая привела к человеческим жертвам и значительному материальному ущербу».

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«От имени китайского правительства, китайского народа и меня лично я хотел бы выразить глубокие соболезнования пострадавшим и их семьям», — сказал Си Цзиньпин.

Взрыв газа в подъезде многоэтажного дома в Магнитогорске произошел 31 декабря около 6.00. По последним данным, 20 человек погибло, в их числе двое детей. Судьба еще 21 жителя остается неизвестной. В зоне обрушения проживали 120 человек.

Ранее сообщалось, что спасатели извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске тело 20-го погибшего.