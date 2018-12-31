Медведев по поручению Путина создал комиссию по ЧП в Магнитогорске

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился создать комиссию по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске, передает РИА «Новости».

«В целях оказания помощи пострадавшим гражданам и семьям погибших в результате обрушения жилого дома в Магнитогорске, а также содействия в ликвидации последствия ЧП, образовать правительственную комиссию во главе с главой МЧС», — сообщили в пресс-службе кабмина.

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Ранее президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске. Путин провел совещание в оперативном штабе МЧС на месте ЧП.

По последним данным, под завалами могут находиться 35 человек. Погибли по меньшей мере 7 человек.

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