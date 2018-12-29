При сходе лавины в Хабаровском крае погиб один человек
В Хабаровском крае в результате схода лавины погиб один человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.
По данным агентства, один человек обнаружен без признаков жизни после схода лавины в поселке Многовершинный.
Как отмечается, спасателям удалось извлечь из-под снега семь человек.
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В настоящее время на месте происшествия продолжаются поисковые работы.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил дело после схода лавины в Хабаровском крае.