Пара из Огайо проникла в чужой дом и сварила кофе

Полиция города Юнионтаун в американском штате Огайо задержала пару за проникновение в чужой дом, где они постирали свои вещи, помылись в душе и сварили кофе, передает Associated Press со ссылкой на полицию.

Как отмечается, грабители также обнаружили драгоценности, компьютер и кредитки, перед тем, как их заметил родственник владельцев дома.

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Проникшие в дом оказались безработными, им предъявлены обвинения в грабеже.

Ранее сообщалось, что на Камчатке мужчины под видом сантехников вынесли 10 млн рублей.