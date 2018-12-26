Путин оценил опасность Парижского соглашения по климату для России

Российский президент Владимир Путин высказался о негативном влиянии Парижского соглашения по климату на Россию, передает РИА «Новости».

Отмечается, что об этом глава государства сказал на встрече с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым, который передал ему письмо с опасениями по поводу того, что соглашение может привести к сокращению Россией нефте- и газодобычи, и предложил оценить договор с точки зрения российской нацбезопасности.

Реклама

«Я думаю, что таких угроз реально у нас не существует, но, чтобы они не возникли, конечно, давайте посмотрим», — сказал Путин.

Ранее Госдеп подтвердил отказ США от участия в Парижском соглашении.