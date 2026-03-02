Иран атаковал американские базы на Ближнем Востоке

Иран начал новую волну атак ракетами и беспилотными летательными аппаратами по военным базам США на Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на источники.

«Одновременно с продолжающимися интенсивными ракетными и беспилотными ударами по оккупированным территориям Палестины (речь идет об Израиле. — прим. ред.), Вооруженные силы Исламской Республики Иран несколько минут назад начали новую волну ракетных и беспилотных атак на американские базы в Западной Азии», — говорится в сообщении.

Так, ударам подверглись базы США в Дохе, Кувейте, Дубае, Бахрейне и Абу-Даби.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Совбезе Ирана заявили, что Трамп вверг Ближний Восток в хаос из-за «пустых надежд».