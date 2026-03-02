«Раскол вместо госпереворота»: Вашингтону предсказали «сценарий Украины» в Иране

Политика США в отношении Ирана все время возвращается в одну и ту же точку, где американцы пытаются установить лояльную себе власть за счет смены режима. В большей степени Вашингтон нацелен не на военный конфликт, а на госпереворот, однако ситуация в Иране может пойти по «сценарию Украины» и закончиться расколом страны, заявил Tsargrad.tv экс-сенатор, член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Андрей Климов.

Климов напомнил, что Иран долгие годы живет под санкционным давлением – это неизбежно приводит к усталости населения, чем пытаются воспользоваться Штаты, действуя через поддержку недовольных властью людей «по шаблонам ЦРУ». При этом Вашингтон преследует одну цель – смену режима, пояснил он.

«В идеале, как мне представляется, для Вашингтона — это не столько большая война в самом Иране, сколько очередной там госпереворот, который, с их точки зрения, всё поставит на свои места», – считает Климов.

По его мнению, в Иране Запад столкнется с трудностями, ситуация может пойти по сценарию Украины, что закончится расколом, распадом страны и гражданской войной. В пример он привел Ирак, где Вашингтон не сумел установить лояльное себе правительство. Что касается Ирана, то важную роль могут сыграть лишь соседствующие страны Ближнего Востока, которые могут надавать на него и заставить уступить США – именно к этому стремится американский президент Дональд Трамп, считает Климов.

Сейчас американская администрация активно работает с властями соседствующих Ирану государств, склоняя их на свою сторону, убежден политик. Однако добиться этого не так просто – многие страны считают, что логичнее в сложившихся условиях поставить на место и США, и Израиль, используя момент для их «отрезвления», убежден экс-сенатор.

«Вот как это сделать, трудно сказать. Но полагать, что такие вопросы за них кто-то решит - кто-то, так сказать, за них всю эту работу сделает, чтобы воспрепятствовать деятельности США, их агрессии в регионе, это вряд ли», – заключил Климов.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана, а накануне Иран официально подтвердил гибель верховного лидера Али Хаменеи в результате операции США и Израиля. КСИР заявил о начале «самой мощной наступательной операции» в истории страны и пообещал «жесткий, решительный и заставляющий пожалеть» ответ, подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Трамп ранее заявил об «очень хороших» кандидатах на пост главы Ирана.