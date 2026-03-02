Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

«Раскол вместо госпереворота»: Вашингтону предсказали «сценарий Украины» в Иране

Член СВОП Климов: ситуация в Иране для Запада может пойти по сценарию Украины
Nacho Doce/Reuters

Политика США в отношении Ирана все время возвращается в одну и ту же точку, где американцы пытаются установить лояльную себе власть за счет смены режима. В большей степени Вашингтон нацелен не на военный конфликт, а на госпереворот, однако ситуация в Иране может пойти по «сценарию Украины» и закончиться расколом страны, заявил Tsargrad.tv экс-сенатор, член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Андрей Климов.

Климов напомнил, что Иран долгие годы живет под санкционным давлением – это неизбежно приводит к усталости населения, чем пытаются воспользоваться Штаты, действуя через поддержку недовольных властью людей «по шаблонам ЦРУ». При этом Вашингтон преследует одну цель – смену режима, пояснил он.

«В идеале, как мне представляется, для Вашингтона — это не столько большая война в самом Иране, сколько очередной там госпереворот, который, с их точки зрения, всё поставит на свои места», – считает Климов.

По его мнению, в Иране Запад столкнется с трудностями, ситуация может пойти по сценарию Украины, что закончится расколом, распадом страны и гражданской войной. В пример он привел Ирак, где Вашингтон не сумел установить лояльное себе правительство. Что касается Ирана, то важную роль могут сыграть лишь соседствующие страны Ближнего Востока, которые могут надавать на него и заставить уступить США – именно к этому стремится американский президент Дональд Трамп, считает Климов.

Сейчас американская администрация активно работает с властями соседствующих Ирану государств, склоняя их на свою сторону, убежден политик. Однако добиться этого не так просто – многие страны считают, что логичнее в сложившихся условиях поставить на место и США, и Израиль, используя момент для их «отрезвления», убежден экс-сенатор.

«Вот как это сделать, трудно сказать. Но полагать, что такие вопросы за них кто-то решит - кто-то, так сказать, за них всю эту работу сделает, чтобы воспрепятствовать деятельности США, их агрессии в регионе, это вряд ли», – заключил Климов.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана, а накануне Иран официально подтвердил гибель верховного лидера Али Хаменеи в результате операции США и Израиля. КСИР заявил о начале «самой мощной наступательной операции» в истории страны и пообещал «жесткий, решительный и заставляющий пожалеть» ответ, подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Трамп ранее заявил об «очень хороших» кандидатах на пост главы Ирана.

 
Теперь вы знаете
Массовые протесты в Багдаде, Нью-Йорке и Лондоне: как мир пытается остановить войну Трампа против Ирана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!