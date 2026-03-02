Стало известно о новой волне взрывов в Дубае

РИА: в Дубае прогремели еще три мощных взрыва

Звуки сильных взрывов вновь слышны в Дубае, в эмирате прогремели три взрыва. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Отмечается, что после трех мощных хлопков пошла волна менее сильных взрывов. Как сообщила агентству российская туристка, средства противовоздушной обороны (ПВО) работают над городом этим утром.

«Видимо, опять небо не откроют», — посетовала она.

По словам девушки, ситуация в Дубае в настоящий момент спокойная, однако город опустел.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Хозяин Белого дома Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось о серии взрывов в столице Катара.