Володин обвинил Запад в попытках уничтожить Россию

Коллективный Запад пытался разрушить Россию через необходимость следования принципам демократии, разговоры о которой были лишь удобной ширмой. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, Запад пытается разрушить Россию начиная с 1990-х. Кроме того, навязывание стандартов рыночной экономики, соответствующих институтов было нацелено на ослабление России: развал промышленности, полная ликвидация сельского хозяйства и формирование зависимости от западных финансовых центров, продолжил Володин.

При этом парламентарий заметил, что коллективный Запад не смог совершить в России задуманного.

Володин отметил, что преимуществами России в настоящее время, когда она проходит через испытания и преодолевает различные вызовы, являются не ее природные ресурсы, не нефть и газ, которые есть у многих стран, лишенных суверенитета, а президент РФ Владимир Путин и сплоченность вокруг него российских граждан.

Ранее Вячеслав Володин заявил о поддержке Госдумой внешней политики президента Путина.