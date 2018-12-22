На шахте «Уралкалия» в Соликамске заблокированы девять человек
Спасатели не могут добраться до девяти горняков, заблокированных в шахте «Уралкалия» в Соликамске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Отмечается, что добраться до рабочих мешают высокая температура и сильное задымление.
«Горноспасатели пока не могут добраться до девяти человек. Им надо преодолеть метров 10. Но в шахте высокая температура и сильное задымление. Связи с рабочими нет», — сказал источник агентства.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае произошел пожар в шахте.