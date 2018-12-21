В США вора в законе из России приговорили к 45 годам тюрьмы

Вор в законе Ражден Шулая приговорен к 45 годам лишения свободы в США. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Южного округа Нью-Йорка.

Шулая, также известный под кличками «Брат» и «Рома», обвинялся в похищении людей и нападениях, мошенничестве и отмывании денег, а также в вымогательстве и организации преступной группировки. Его обязали выплатить $550 тыс. компенсации, а также конфисковали имущество стоимостью более чем $2,16 млн.

Ранее сообщалось, что полиция пресекла «стрелку» воров в Подмосковье.