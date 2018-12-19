NY Times: в США уровень смертности от огнестрельного оружия достиг пика за 50 лет

В 2017 году из-за применения огнестрельного оружия в Соединенных Штатах погибли 39773 человека, что является максимумом за последние 50 лет. Об этом сообщает газета The New York Times.

В издании рассказали, что использовали в своей статье данные Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США, который ведет подобную статистику с 1968 года.

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Согласно подсчетам ЦКПЗ, в 2017 году от применения огнестрельного оружия погибло на тысячу человек больше, чем в 2016-м. В центре добавили, что около двух третей смертей пришлись на ситуации, связанные с самоубийством.

Ранее сообщалось, что ФБР арестовало группу, обучавшую детей нападать на школы в США.