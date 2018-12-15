СМИ: на Объединительный собор прибыли два иерарха от УПЦ МП
На Объединительный собор в Киеве прибыли два иерарха Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на протоиерея УПЦ Киевского патриархата Богдана Тимошенко.
По его словам, речь идет о митрополите Переяслав-Хмельницком и Вишневском УПЦ МП Александре и митрополите Винницком и Барском Симеоне.
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Как отмечается, ожидалось, что на собор приедут около десяти иерархов УПЦ МП. В этом случае с учетом священников и мирян у УПЦ МП было бы до 30 голосов.
Подчеркивается, что официально УПЦ МП отказалась участвовать в мероприятии.
Ранее сообщалось, что Константинопольский патриарх Варфоломей прибыл на Объединительный собор.