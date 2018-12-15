В Виннице неизвестные захватили храм УПЦ
Свято-Преображенский кафедральный собор Украинской православной церкви (УПЦ) в Виннице захватили неизвестные, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза православных журналистов.
«Утром 15 декабря к кафедральному собору Винницы подъехали около 20 молодых людей спортивного телосложения и отобрали у охраны ключи от всех помещений комплекса», — пояснили в пресс-службе.
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Подчеркивается, что 15 декабря в Киеве проходит Объединительный собор, целью которого является создание на Украине новой поместной православной церкви.
Ранее СМИ сообщили, что у автокефальной украинской церкви не будет патриарха.