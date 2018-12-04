У бизнесменов в Москве украли чемодан денег

В Москве полицейские возбудили уголовное дело после нападения неизвестных на машину на юго-востоке Москвы, из которой был украден чемодан с 40 миллионами рублей, передает РИА «Новости».

Дело возбуждено по статье «разбой, совершенный в особо крупном размере».

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«Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 (разбой, совершенный в особо крупном размере)», — сообщили в МВД.

В ведомстве добавили, что «Мерседес» злоумышленников остановился возле машины потерпевших. Неизвестные вышли из автомобиля и начали угрожать водителю и пассажиру предметами, похожими на пистолет. Они выстрелили в воздух, молотком разбили стекло автомобиля потерпевших и забрали чемодан с деньгами. После этого они скрылись с места происшествия.

Ранее в Москве у женщины из машины украли бутылку вина и конфеты.