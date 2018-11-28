Задержанному в Москве участнику банды Басаева предъявили обвинения

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Участнику группировки Шамиля Басаева, который принимал участие в теракте в Буденновске в 1995 году, было предъявлено обвинение, сообщается на сайте Следственного комитета России.

В тексте сообщения говорится о том, что в результате следственных действий были получены неопровержимые доказательства участия задержанного в нападении в составе банды Басаева на город 23 года назад.

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Ему были предъявлены обвинения в соответствии с ч. 2 ст. 209 УК России (участие в устойчивой вооруженной группе и в совершаемых ею нападениях), ч. 3 ст. 205 УК России (терроризм), пп. «в», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство двух и более лиц общеопасным способом), пп. «д», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство двух и более лиц в связи с выполнением ими своего служебного долга, а также с целью воспрепятствования законной деятельности указанных должностных лиц) и ч. 2 ст. 126.1 УК РСФСР (захват и удержание лиц в качестве заложников).

В СК отметили, что в настоящее время следствие определяет роль и конкретные действия Черхигова, совершенные во время нападения. В частности — проверяется его причастность к совершению иных преступлений, которые не связаны с расследуемым делом.

Ранее сообщалось, что участник террористической группировки Шамиля Басаева был задержан в Москве.

В июне 1995 года крупный отряд боевиков под руководством Шамиля Басаева и Абу Мовсаева напал на город Буденновск Ставропольского края. Террористы захватили в заложники более 1,6 тыс. жителей Буденновска, которых согнали в местную больницу. 17 июня российский спецназ предпринял попытку пойти на штурм больницы. Тогда погибли 129 человек, среди них 18 милиционеров и 17 военнослужащих, 415 человек получили огнестрельные ранения.