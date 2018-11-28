Названа вероятная причина пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин»

По предварительным данным, возгорание на строящемся ледоколе «Виктор Черномырдин» произошло из-за нарушения техники безопасности во время строительных работ, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Адмиралтейских верфей в Санкт-Петербурге.

Как отмечается, на предприятии создана комиссия для выяснения обстоятельств инцидента.

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«По предварительной версии, возгорание в котельном отделении ледокола произошло в результате нарушения техники безопасности во время выполнения работ сотрудниками подрядной организации», — сообщили в пресс-службе верфей.

В предприятии уточнили, что площадь пожара не превышала 100 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что пожар на ледоколе «Виктор Черномырдин» полностью ликвидирован.