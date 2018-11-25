Москвичам пообещали январские морозы
В Москве ожидаются сильные морозы в конце следующей недели, передает РИА «Новости» со ссылкой на главного специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
Как отмечается, температура воздуха под утро будет опускаться до -14, днем — до -9.
Согласно прогнозам, в первой половине грядущей недели ожидается до -5-10 ночью и до -2-7 днем.
Реклама
Подчеркивается, что пик похолодания придется на четверг, 29 ноября и пятницу, 30 ноября. Утром ожидается до -9-14, днем — не выше -4-9, что соответствует климатическим нормам января.
Ранее сообщалось, что январский мороз придет в Москву в ноябре.