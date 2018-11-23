Источник рассказал о допросе пилотов, сбивших человека в Шереметьево
По словам источника в правоохранительных органах Москвы, пилоты самолета, который сбил человека в аэропорту Шереметьево, вернулись в Москву, где их допрашивают как свидетелей, передает РИА «Новости».
«В настоящее время экипаж вернулся в Москву, пилотов допрашивают по делу в качестве свидетелей», — сказал источник.
Реклама
По его словам, в ночь на 23 ноября самолет осмотрели представители Следственного комитета на предмет повреждений.
Ранее сообщалось, что сбитый самолетом в Шереметьево мужчина накануне напал на балетмейстера.