Источник рассказал о допросе пилотов, сбивших человека в Шереметьево

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По словам источника в правоохранительных органах Москвы, пилоты самолета, который сбил человека в аэропорту Шереметьево, вернулись в Москву, где их допрашивают как свидетелей, передает РИА «Новости».

«В настоящее время экипаж вернулся в Москву, пилотов допрашивают по делу в качестве свидетелей», — сказал источник.

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По его словам, в ночь на 23 ноября самолет осмотрели представители Следственного комитета на предмет повреждений.

Ранее сообщалось, что сбитый самолетом в Шереметьево мужчина накануне напал на балетмейстера.